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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 235 مليونا.. وإجمالي اللقاحات 6.3 مليار

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1443 هـ       4 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 235 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 6.3 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 234 مليونا و 921 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 801 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و 299 مليون جرعة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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