الرياضة عرض استثنائي لـWWE في موسم الرياض

الرياض- البلاد

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة عرض “كراون جول” التاريخي لنجوم WWE، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي ينطلق خلال الأسابيع المقبلة. وأوضحت أنه سوف يتم إقامة العرض في السابعة مساء يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر، وذلك على مسرح محمد عبده في بوليفارد رياض سيتي. يذكر أن الهيئة العامة للترفيه كانت قد أعلنت إطلاق موسم الرياض في 20 أكتوبر المقبل، الذي يشمل العديد من الحفلات الغنائية العربية والعالمية، إضافة إلى العروض المسرحية والمعارض العلمية والمحافل الترفيهية المتنوعة.