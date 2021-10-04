ضبط 10 مخالفات في منشآت بيطرية بجدة

جدة : ياسر بن يوسف

نجح مراقبو المنشآت البيطرية بقسم الثروة الحيوانية في إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة في ضبط اكثر من 10 مخالفات على منشآت بيطرية.

وفي التفاصيل أوضح مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي أن المكتب نفذ جولات رقابية وتفتيشية على اكثر من 27 منشأه بيطرية في محافظة جدة ؛ للتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالاحترازات الوقائية المعمول بها والخاصة بمرض كورونا (covid19 ) و متابعة تطبيق أنظمة ولوائح المنشآت البيطرية و قانون الرفق بالحيوان و الممارسين البيطريين ، حيث تم ضبط عدد 10 مخالفات ، منها مخالفتها نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية والتي تمثلت في عمل طبيب بيطري دون ترخيص ، و فتح منشأة دون صدور ترخيص نهائي وعدم استكمال إجراءات نقل الملكية ، وبيع أدوية كجرعات ، بالإضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية و تم توجية 11 انذار نهائي لعدد من المنشات ، وانه سيتم أصدار مخالفة في حال لم تتم معالجة تلك الملاحظات ، ومن اهم تلك الملاحظات عدم الالتزم بترتيب الادوية داخل المنشأه ، وعدم الحرص على لبس الزي الرسمي للطبيب البيطري ، وعدم صرف الادوية بدون شرح مستفيض للمراجع و غيرها، كما سوف تستمر الجولات الرقابية في الفترة المسائية حرصا على تطبيق كافة المنشات البيطرية اللوائح والانظمه.