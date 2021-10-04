الأولى

ضبط 10 مخالفات في منشآت بيطرية بجدة

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1443 هـ       4 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : ياسر بن يوسف

نجح مراقبو المنشآت البيطرية بقسم الثروة الحيوانية في إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة في ضبط اكثر من 10 مخالفات على منشآت بيطرية.

وفي التفاصيل أوضح مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي أن المكتب نفذ جولات رقابية وتفتيشية على اكثر من 27 منشأه بيطرية في محافظة جدة ؛ للتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالاحترازات الوقائية المعمول بها والخاصة بمرض كورونا (covid19 ) و متابعة تطبيق أنظمة ولوائح المنشآت البيطرية و قانون الرفق بالحيوان و الممارسين البيطريين ، حيث تم ضبط عدد 10 مخالفات ، منها مخالفتها نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية والتي تمثلت في عمل طبيب بيطري دون ترخيص ، و فتح منشأة دون صدور ترخيص نهائي وعدم استكمال إجراءات نقل الملكية ، وبيع أدوية كجرعات ، بالإضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية و تم توجية 11 انذار نهائي لعدد من المنشات ، وانه سيتم أصدار مخالفة في حال لم تتم معالجة تلك الملاحظات ، ومن اهم تلك الملاحظات عدم الالتزم بترتيب الادوية داخل المنشأه ، وعدم الحرص على لبس الزي الرسمي للطبيب البيطري ، وعدم صرف الادوية بدون شرح مستفيض للمراجع و غيرها، كما سوف تستمر الجولات الرقابية في الفترة المسائية حرصا على تطبيق كافة المنشات البيطرية اللوائح والانظمه.

navigate_before
navigate_next

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *