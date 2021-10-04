صالحة أول دلالة سعودية بأسواق النفع العام لـ البلاد: تركت الوظيفة للعمل في بيع الخضر والفاكهة

جدة- ياسر بن يوسف

اقتحمت صالحة الكريثي سوق الخضار والفواكه بجدة كأول امرأة سعودية تعمل في مهنة الدلالة لتثبت أن العمل لم يعد حصريا للرجال بعد أن اثبتت المرأة انها قادرة على اقتحام كل المهن الحرة التي كان يعتقد البعض أنها فقط للرجال. ففي عهد التمكين ورؤية المملكة 2030 اعتبرت المرأة احد مكامن القوة في الوطن، مترجمة أهداف الرؤية في حقائق ملموسة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر.

وقالت صالحة مبروك الكريثي أنا أول امرأة سعودية في المملكة تحصل على رخصة دلالة في( الحلقة) بسوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة. وأكدت أنها فخورة بعملها، وقد كسرت القاعدة، وأثبتت للجميع أن المواطنة السعودية تستطيع أن تعمل وليس هناك اي عوائق اجتماعية في العمل الشريف حتى في اسواق الخضار والفاكهة، لافتة إلى أنها كانت تعمل في احدى الوظائف وتركت الوظيفة لتعمل في سوق الخضار.

واستطردت أن المرأة لديها المعرفة التامة بالخضار والفاكهة الجيدة من واقع خبرتها في المطبخ مما يؤهلها للنجاح في هذا المجال، كما أن طبيعة المرأة لا تمنعها من البيع والشراء والتجارة وإدارة حساباتها، فهي قادرة على تحسين وضعها ودعم أسرتها”. وقالت: “وجدت الدعم الكامل من أسرتي وساعدني أبني في نقل وترتيب البضائع”.

وعن بدايتها في المجال تقول كان ولدي وزوجي هم من يعملون بالحلقة ياخذون طبلية ويضعون عليها البضاعة لبيعها وتضيف وبعد فترة رأى زوجي ان فيها رزقا وخيرا من الله ، وقد كنت موظفة لكن زوجي عرض علي العمل في حلقة الخضار مع ابني وكانت الفكرة جديدة حيث لم يخطر ببالي اني في يوم أعمل بالحلقة، وقالت فتحت لي سجل تجاري وبدأت بالعمل وبدأ ولدي يبحث عن مبسط ووجدناها وبالتواصل مع الجهات المعنية حيث جميعهم رحبوا بالانضمام في حلقة الخضار كأول امرأة سعودية تدخل هذا المجال وتم تأجير مبسط والحمد الله وهذا من فضل الله ثم جهود زوجي وابني وتشجيعهم لي ان أعمل وبعد فترة من العمل طلبت رخصة دلالة، وحصلت عليها.

وعن اهم اسباب النجاح تقول غن الصبر والجد والطموح هي أهم أسباب النجاح في أي عمل” ، فعلى كل شاب او شابة يرغب بالنجاح عليه بالصبر والالتزام بالدوام سبعة أيام، فحلقة الخضار بجدة هي الوحيدة التي ليس فيها اجازة جمعة وسبت ، ونحن نعمل على مدار الأسبوع نبيع ونشتري من البضائع واقف بنفسي.

وأشادت بالدعم الذي وجدته من جميع الجهات ذات العلاقة ، سواء من ادارة السوق، أو من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة أو التجار فهم متعاونين ومساعدين لي ، وقالت كنت دائما اسمع الكلمات المشجعة التي ترفع الهمة من الجميع.

ودعت الشباب بالدخول في هذا المجال وأيضاً النساء ليخوضوا نفس التجربة، وبالتأكيد أن السوق سيكون فارقا في حياتهم ، نصيحتي لهم بالصبر، وأن يعلموا أن في البدايات ربما لاتكون المكاسب كبيرة أو مشجعه ، لكن مع مرور الوقت والتعلم واكتساب الخبرة ، يستطيعون أن يحققو الكثير من الأرباح.



من جهته شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي على خيار التوطين ومنح السعوديين والسعوديات فرص العمل في أسواق النفع العام مشيرا إلى ان الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة في لجنة التوطين بسوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة ، بهدف زيادة مشاركة الشباب في سوق العمل وتسعى الوزارة لتذليل كافة العقبات وتسخير كافة الامكانيات لخدمة هذه الفئة الهامة من المجتمع، عبر خلق منظور اجتماعي ايجابي عنهم من خلال برامج التأهيل المهني والأنشطة المختلفة التي تقدم لهم من الجهات المختلفة.