حوار “السينما ديوان العرب” في معرض الكتاب

الرياض ـ البلاد

نظّمت وزارة الثقافة ممثلةً بهيئةِ الأدب والنشر والترجمة، ندوة “السينما ديوان العرب المعاصر”، في معرض الرياض الدولي للكتاب2021م، المُقام في واجهة الرياض إكسبو، وذلك ضمن محاضراتٍ ثقافيةٍ متنوعةٍ تُصاحب المعرض المُقام خلال الفترة من 1-10 أكتوبر الجاري. وشارك في الندوة الكتّابُ السينمائيون: علي سعيد، فهد الأسطا، الدكتورة بسمة عروس، فيما أدار الحوار عصام الطخيس، الذي ناقش مع ضيوفه تقاطعات السينما والأدب والفجوة بينهما، والقضايا المتعلقة والمنوعة بين العلاقتين، متناولين قضية كتابة السيناريو وأنواعه، وإشكاليات معالجة النصوص الأدبية من خلال الكتابة السينمائية.

وعلى هامش الندوة، عبرت الدكتورة بسمة عروس عن سعادتها بالإقبال الجماهيري، وقالت: “جاءت هذه الفعالية في وقتٍ ومكانٍ مناسبين، فالموضوع قريب من صلب وجوهر المعرض الذي ينهض على الكتاب، حيث ناقشنا المشترك الثقافي الواحد”.

وعلى صعيد متصل، قال علي سعيد: “تجاذبنا أطراف الحديث عن إمكانية استلهام القصص السينمائية من الأدب؛ لسد بعض التصدعات التي تتعلق بالنص السينمائي على مستوى العمق، حيث تتقاطع مع الثقافة والكتاب”، مؤكداً أهمية الرواية في تكوين بذرة الفيلم.

من جانبه، أشاد فهد الأسطا بإقامة هذه الندوة من حيث أهمية طرح الموضوعات المعاصرة خصوصاً أن الحركة السينمائية في المملكة تشهد ظهوراً أنيقاً وتحظى بحرص الشباب ومتابعتهم، مستشهداً بالحضور الجيد للندوة.

وفي نهاية الندوة، شكر عصام الطخيس، وزارة الثقافة، وهيئة الأدب والنشر والترجمة، على إقامة مثل هذه المحافل الثقافية التي تنعكس إيجابياً على التجارب الميدانية.