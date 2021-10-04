تداعيات إعصار شاهين تتركز في الربع الخالي

جدة – ياسر بن يوسف

عقدت لجنة الأزمات والكوارث بالمركز الوطني للأرصاد اجتماعاً تنسيقياً حول الظواهر الجوية المحتملة على المملكة ضمن تأثيرات الحالة المدارية “شاهين”.

وقال المركز إن الاجتماع يهدف لمتابعة جاهزية كافة الإدارات المعنية فيما يتصل بالظواهر الجوية المحتملة على المملكة.

وكان المركز ذكر أمس أنه من المتوقع أن تتأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة بالحالة المدارية “شاهين”، حيث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبّب في حالة هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتَي الشرقية، والرياض.

وأضاف أنه من المتوقع أن تمتد التأثيرات لتشمل مناطق “نجران، وعسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرّمة”، وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين، لافتاً إلى أنه سيتم التنويه عن ذلك من خلال إصدار تقرير خاص.

من ناحيته كشف كبير خبراء الظواهر الجوية في المركز الوطني للأرصاد فهد بن بوبكر المدفع، أن تأثير إعصار “شاهين” يقع بين خطي عرض (15 -20 درجة) ويشمل دول الخليج العربي سلطنة عمان الامارات قطر وأجزاء من البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية .

ولفت إلى أن المعلومات والبيانات الإحصائية للنماذج العددية في المركز الوطني للأرصاد والمراكز العالمية تشير إلى أن معدلات الهطول المطري من (عواصف رعدية – أمطار) تتمركز على سلطنة عمان وأجزاء من الربع الخالي للملكة العربية السعودية والمناطق الجبلية الجنوبية والجنوبية الغربية وزيادة في نسبة الرطوبة مكونةً السحب الركامية الممطرة ونشاط في الرياح السطحية تصل في بعض المناطق اكثر من 45 عقدة.

أشار إلى صور الأقمار الصناعية توضح أن الرياح الجنوبية بصفة عامة القادمة من بحر العرب تعمل على تغذية الاعصار وتزويده بكميات بخار ماء كبيرة جدا تساعده على الاستمرار في تأثيراته القوية على المناطق التي يمر بها وتعمل الرياح الشمالية للمرتفع على المناطق الوسطى للمملكة العربية السعودية تعمل كحاجز يحصر تأثير الاعصار القوية على سلطنة عمان وأجزاء من الربع الخالي وتكون التأثيرات الجانبية له على بقية المناطق الوقع بين خطي العرض وتساعد التضاريس المرتفعة والجبلية لكافة المنطقة على الهطول المطري القوي. وخلص المدفع إلى القول ” التوقعات للمخرجات العددية للنماذج العددية في المركز الوطني للأرصاد والمراكز العالمية تشير الى إنتهاء تأثير هذا الاعصار يوم غد الثلاثاء.

من جهته أوضح الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني إن بقايا إعصار شاهين تؤثر على 7 مناطق بالمملكة.وتوقع الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن تتأثر المملكة ببقايا إعصار شاهين على هيئة منخفض مداري محمل برطوبة كثيفة وامطار مابين غزيرة ومتوسطة على جنوب الشرقية وجنوب الرياض وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة.