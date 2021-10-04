الرياضة انتخاب رئيس اتحاد كرة الطاولة عضواً بالآسيوي

الرياض – البلاد

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة د. عبدالله بن هاشم البار رئيس الاتحاد السعودي عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة، وذلك خلال اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة على هامش البطولة الآسيوية المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

كما تم انتخاب الحكم الدولي لكرة الطاولة، محمد بن سعود الحمد عضو لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد السعودي لكرة الطاولة، عضواً بلجنة الحكام الآسيوية، وانتخاب أ. أمينة بنت محمد النهدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عضواً بلجنة المرأة.

ويأتي هذا الانتخاب لرئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لما تحظى به كرة الطاولة السعودية من مكانة على المستوى الآسيوي في اللعبة، وما يقدمه الاتحاد السعودي من مستويات مشرفه خلال مشاركته في منافسات كرة الطاولة على الصعيدين الآسيوي والدولي؛ حيث كانت آخر نتائج المنتخب السعودي التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة الطاولة 2022 بالصين.

ومن جهة أخرى أكد رئيس الاتحاد د. عبدالله البار أن انتخاب الكوادر الرياضية السعودية في المناصب الآسيوية دليل على مكانة الرياضة السعودية على الصعيد الآسيوي والدولي ويأتي هذا بفضل من الله، ثم بدعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية اللامحدود للرياضة السعودية.