“السعودية للكهرباء” راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية

الرياض : البلاد

شاركت الشركة السعودية للكهرباء، بصفتها راعٍ استراتيجي، في المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر، الذي نظمته الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، في فندق الريتز كالرتون بالرياض ما بين 3 -6 من أكتوبر الجاري.

وأوضح رئيس قطاع الأمن الصناعي في الشركة المهندس زياد الشمري أن مشاركة الشركة في المؤتمر والمعرض المصاحب، تأتي ضمن جهودها لتطبيق معايير السلامة العالمية، وإسهاماً في نشر ثقافة السلامة في مواقع العمل لحماية الأفراد والمجتمع.

وبين أن الشركة شاركت في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح يستعرض مجموعة من الارشادات التوعوية في مجال الإشراف الفعال على السلامة، وإجراءات العمل الآمن، والقواعد الذهبية للعمل على المرتفعات والأماكن المحصورة، والسلامة من الإجهاد الحراري، واستخدام التقنية لتجنب مخاطر الحريق في مواقع العمل، واستعراض التقنيات الامنية المستخدمة لحماية منشآت الشركة.

الجدير بالذكر أن المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر يعقد سنوياً، بمشاركة مجموعة كبيرة من المتخصصين في الأمن الصناعي، وعدد من الشركات الكبرى في المملكة، ويركز في جلساته وورشه على مفهوم السلامة والدور الاستباقي لمنع الخسائر في المرافق النفطية والصناعية والحيوية.