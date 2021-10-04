الجزائري رياض محرز يقترب من يوفنتوس

قال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي إن فريق يوفنتوس يسعى للتعاقد مع جناح مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز.

وطبقًا لما نشره الموقع اليوم الاثنين فإن مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، أبدى إعجابه بقدرات محرز البالغ من العمر 30 عامًا.

ويعاني محرز من قلة المشاركات مع السيتي منذ بداية الموسم الحالي، إذ بدأ لقاء واحد فقط من أصل 7 جولات في البريميرليغ.

وفي اللقاء الذي أقيم الأحد 3 أكتوبر ضد ليفربول، لم يمنح المدرب الإسباني للسيتي بيب غوارديولا رياض محرز دقيقة واحدة.

مان سيتي دعم صفوفه في الميركاتو الماضي بالإنجليزي جاك غريليش، ويُعتقد أن تلك الصفقة أنهت مشوار محرز مع الفريق.