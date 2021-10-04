الرياضة الاتحاد يلاحق بائعي تذاكره في السوق السوداء

الرياض-محمد الجليحي

أعلن نادي الاتحاد وعبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي رفعت مذكرة قانونية للجهات المختصة حول التجارة في تذاكر مباريات الاتحاد وبيعها في السوق السوداء واستغلال اسمه تجاريا؛ وذلك للحفاظ على الاسم والعلامة التجارية للنادي. وتضمنت شكوى نادي الاتحاد قائمة بالحسابات وأرقام الهواتف التي قامت إعلانات في منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق المفتوح عبر الإنترنت عن بيع تذاكر مباريات الفريق الاتحادي. الجدير ذكره أن الأندية حرصت في الآونه الأخيرة على حفظ حقوقها المادية والتجارية لزيادة مداخيلها وعدم استغلالها من خارج النادي.