أمانة جدة تتلف أسماكا فاسدة وتغلق مواقع مخالفة

جدة – ياسر بن بوسف

ضمن حملات أمانة جدة الميدانية في متابعة الأسواق وتحسين المشهد الحضاري العام في الطرق وداخل الأحياء السكنية تمكنت بلدية المليساء الفرعية من مصادرة وإتلاف (690) كجم من الأسماء الفاسدة بحي “القوزين” جنوب المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية فيصل المالكي أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث جرى رصد موقع لبيع الأسماك بحي “القوزين” ضمن جولة شملت إغلاق 8 من المنشآت المخالفة والتي تم اتخاذ اللازم حيالها بتطبيق الإجراءات النظامية.

كما نفذت الأمانة وبلديات المحافظات التابعة لها مؤخرا 8585 جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 47 منشأة مخالفة.