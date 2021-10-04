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أمانة جدة تتلف أسماكا فاسدة وتغلق مواقع مخالفة

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1443 هـ       4 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – ياسر بن بوسف

ضمن حملات أمانة جدة الميدانية في متابعة الأسواق وتحسين المشهد الحضاري العام في الطرق وداخل الأحياء السكنية تمكنت بلدية المليساء الفرعية من مصادرة وإتلاف (690) كجم من الأسماء الفاسدة بحي “القوزين” جنوب المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية فيصل المالكي أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث جرى رصد موقع لبيع الأسماك بحي “القوزين” ضمن جولة شملت إغلاق 8 من المنشآت المخالفة والتي تم اتخاذ اللازم حيالها بتطبيق الإجراءات النظامية.

كما نفذت الأمانة وبلديات المحافظات التابعة لها مؤخرا 8585 جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 47 منشأة مخالفة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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