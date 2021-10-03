وزير الإعلام المكلّف يزور معرض الرياض الدولي للكتاب ويشيد بالثقافة العراقية

الرياض: واس

زار معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، معرض الرياض الدولي للكتاب.

واستهلّ معاليه الزيارة بجولة في جناح جمهورية العراق ضيف شرف المعرض، حيث اطلع على الجناح وما يضمه من محتويات.

وأكد الدكتور القصبي في معرض حديثه للمثقفين والإعلاميين العراقيين المشاركين في المعرض، عمق العلاقات التاريخية بين المملكة والعراق على الأصعدة كافة، مشيراً إلى أن الشراكة الثقافية والعلمية بين البلدين الشقيقين أخذت بعداً عميقاً من التشارك المعرفي.

#وزير_الإعلام المكلّف: العراق هي دولة الحضارة والتاريخ وبيننا وبين بلاد الرافدين روابط مهمة ونسيج اجتماعي موحد ونتشرف بوجود هذه الدولة بين الأخوة في #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين في كل ما يثري الثقافة العربية والإسلامية والعالمية. pic.twitter.com/1rtnScnyuw — صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 2, 2021

وقال:” العراق هي دولة الحضارة والتاريخ وبيننا وبين بلاد الرافدين روابط مهمة ونسيج اجتماعي موحد ونتشرف بوجود هذه الدولة بين الأخوة في معرض الرياض الدولي، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين في كل ما يثري الثقافة العربية والإسلامية والعالمية “.

وأضاف معاليه:” سبق وأن شرفني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ برئاسة المجلس التنسيقي السعودي العراقي، وأرى بأن بوادر العمل بين المملكة والعراق ستكون أفضل ـ بمشيئة الله ـ “.

#وزير_الإعلام المكلّف يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين المملكة والعراق على الأصعدة كافة، ويشير إلى أن الشراكة الثقافية والعلمية بين البلدين الشقيقين أخذت بعداً عميقاً من التشارك المعرفي. pic.twitter.com/pDPvHoLjAW — صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 2, 2021

عقب ذلك تجول معالي وزير الإعلام المكلف في جنبات المعرض، حيث زار عدداً من دور النشر الدولية والمحلية، والتقى بزوار المعرض من المثقفين والأدباء والكتاب السعوديين والعرب.

وبين معاليه أن معرض الرياض الدولي للكتاب هو مركز ثقافي عالمي مهمٌ لكل أطياف المجتمع، حيث يسهم في تعزيز الجوانب الثقافية بين البلدان لا سيما وأن المملكة قد استضافت الكثير من الدول في المعرض على مدى تاريخه، ما مكن من تبادل الجوانب الثقافية والفكرية وسط أجواء من الحب والسلام لكل العالم.