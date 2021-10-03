لويس سواريز يقود أتلتيكو إلى انتصار تاريخي أمام برشلونة

سجل لويس سواريز هدفًا وصنع آخرًا في فوز أتلتيكو مدريد أمام برشلونة 2-0 أمسية السبت في مسابقة الدوري الإسباني.

ولحساب مباريات الأسبوع الثامن من الليغا، استقبل أتلتيكو مدريد ضيفه برشلونة في ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد.

وألحق -حامل اللقب- أتلتيكو مدريد أول هزيمة بفريق برشلونة في الموسم الحالي على مستوى مسابقة الدوري المحلي.

Luis Suarez scores his first ever goal against Barcelona! 💥 He has now scored against all 31 LaLiga teams he's faced in his career 🙌 pic.twitter.com/q9i0kzY0vx — ESPN FC (@ESPNFC) October 2, 2021

سواريز قدّم تمريرة الهدف الأول إلى توماس ليمار في الدقيقة 23، وعاد لويزاتو ليستلم تمريرة من ليمار ويسجل الثاني في الدقيقة 44.

وبفوزه أمام برشلونة ارتقى أتلتيكو إلى الوصافة برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بينما يظل ريال مدريد متصدرًا بنفس الرصيد من 7 مباريات.

وتجمدت جعبة نقاط البارسا عند الرقم 12 في الترتيب التاسع على لائحة المسابقة الإسبانية.

شاهد ملخص وأهداف مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة