الرياضة

لويس سواريز يقود أتلتيكو إلى انتصار تاريخي أمام برشلونة

محمد ابو الوفاaccess_time26 / صفر / 1443 هـ       3 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
لويس سواريز يقود أتلتيكو للفوز ضد برشلونة

سجل لويس سواريز هدفًا وصنع آخرًا في فوز أتلتيكو مدريد أمام برشلونة 2-0 أمسية السبت في مسابقة الدوري الإسباني.

 

ولحساب مباريات الأسبوع الثامن من الليغا، استقبل أتلتيكو مدريد ضيفه برشلونة في ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد.

 

وألحق -حامل اللقب- أتلتيكو مدريد أول هزيمة بفريق برشلونة في الموسم الحالي على مستوى مسابقة الدوري المحلي.

 

 

سواريز قدّم تمريرة الهدف الأول إلى توماس ليمار في الدقيقة 23، وعاد لويزاتو ليستلم تمريرة من ليمار ويسجل الثاني في الدقيقة 44.

 

وبفوزه أمام برشلونة ارتقى أتلتيكو إلى الوصافة برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بينما يظل ريال مدريد متصدرًا بنفس الرصيد من 7 مباريات.

 

وتجمدت جعبة نقاط البارسا عند الرقم 12 في الترتيب التاسع على لائحة المسابقة الإسبانية.

 

شاهد ملخص وأهداف مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

 

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