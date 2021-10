لويس سواريز يقود أتلتيكو إلى انتصار تاريخي أمام برشلونة

سجل لويس سواريز هدفًا وصنع آخرًا في فوز أتلتيكو مدريد أمام برشلونة 2-0 أمسية السبت في مسابقة الدوري الإسباني.

ولحساب مباريات الأسبوع الثامن من الليغا، استقبل أتلتيكو مدريد ضيفه برشلونة في ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد.

وألحق -حامل اللقب- أتلتيكو مدريد أول هزيمة بفريق برشلونة في الموسم الحالي على مستوى مسابقة الدوري المحلي.

Luis Suarez scores his first ever goal against Barcelona! 💥

He has now scored against all 31 LaLiga teams he's faced in his career 🙌 pic.twitter.com/q9i0kzY0vx

— ESPN FC (@ESPNFC) October 2, 2021