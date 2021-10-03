الرياضة

فيديو: ريال مدريد يسقط في ميدان إسبانيول بهدفين

محمد ابو الوفاaccess_time26 / صفر / 1443 هـ       3 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مدريد يخسر من إسبانيول

ألحق إسبانيول أول هزيمة بريال مدريد في الموسم الحالي من الدوري الإسباني عندما تغلب عليه الأحد بهدفين لواحد.

 

ولحساب المرحلة الثامنة من المسابقة، استقبل إسبانيول منافسه ريال مدريد على أرضية ملعب “أر سي دي إي”.

 

افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 17 عبر راؤول دي توماس، وضاعف زميله أليكس فيدال النتيجة بالدقيقة 60.

 

كريم بنزيمة قلّص الفارق لفائدة الميرنغي في الدقيقة 71 لكن لم يكفي هدفه لإنقاذ الملكي من أول هزيمة في الليغا.

 

 

تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في صدارة اللائحة مناصفة مع أتلتيكو مدريد، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى 9 نقاط.

 

ومُني الملكي بالهزيمة التالية تواليًا في كل المسابقات بعد السقوط أمام شيريف المولدوفي في دوري الأبطال الأسبوع الماضي 2-1.

 

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