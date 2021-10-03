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بدء استقبال طلبات الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها للحالات الإنسانية

صحيفة البلادaccess_time26 / صفر / 1443 هـ       3 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت المديرية العامة للجوازات، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها المعلنة سابقًا بسبب فيروس (كوفيد -19)، للحالات الإنسانية، وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، آليًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

وأوضحت “الجوازات”، أن الخدمة تتيح طلب تصاريح السفر للحالات التالية: الإقامة الدائمة في الخارج، وحالة وفاة قريب، ومواصلة مرافقة لمواطن يتلقى العلاج في الخارج، وللمتبرعين بالأعضاء من المواطنين لأقاربهم الذين يتلقون علاجاً في الخارج.

ودعت المديرية العامة للجوازات، الراغبين في الاستفادة من الخدمة، إلى الدخول عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، ثم اختيار “خدماتي”، ثم “الجوازات”، ثم “تواصل”، ثم اختيار قسم “تصاريح السفر الاستثنائية”، ثم اختيار الخدمة الرئيسة “تصاريح مغادرة المواطنين للدول المعلق السفر لها استثنائيًا”، واختيار من الخدمة الفرعية إحدى الحالات المحددة، وفق الشروط الموضحة في الموقع.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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