بحضور المسحل… الأخضر يرفع استعداده للقاء اليابان

جدة- البلاد
وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، واصل منتخبنا الوطني اليوم الأحد تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في محافظة جدة، استعدادًا لخوض مواجهتي اليابان والصين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وقد اجتمع المسحل بلاعبي “الأخضر” قبل بداية الحصة التدريبية؛ حيث أكد على أهمية المباراة القادمة وقوتها؛ كونها أمام منتخب منافس، ونوه في كلمته على أهمية التركيز ومضاعفة الجهد خلال الفترة الحالية من الإعداد، كما أكد على ثقته بهم ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الهدف.