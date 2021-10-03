الرياضة

بحضور المسحل… الأخضر يرفع استعداده للقاء اليابان

صحيفة البلادaccess_time26 / صفر / 1443 هـ       3 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، واصل منتخبنا الوطني اليوم الأحد تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في محافظة جدة، استعدادًا لخوض مواجهتي اليابان والصين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقد اجتمع المسحل بلاعبي “الأخضر” قبل بداية الحصة التدريبية؛ حيث أكد على أهمية المباراة القادمة وقوتها؛ كونها أمام منتخب منافس، ونوه في كلمته على أهمية التركيز ومضاعفة الجهد خلال الفترة الحالية من الإعداد، كما أكد على ثقته بهم ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الهدف.

 

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يجري مجموعة من التمارين الاسترجاعية المتنوعة.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته يوم غدٍ الاثنين عند الساعة السابعة والنصف مساءً على “الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية”، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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