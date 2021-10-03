المملكة الأعلى عالميا في تقنيات التحول الرقمي.. عباقرة يطمحون لتحقيق الرؤية المستقبلية

جدة- ياسر بن يوسف

تتمثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، في تحقيق عدة أهداف استراتيجية تتنوع ما بين تطوير البنية التحتية الأساسية، وتوفير البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي، والتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتعزيز التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق باستهلاك الموارد الحيوية، واتساقا مع هذه المعطيات تقوم كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة بتحفيز المتدربين للابتكار والابداع وذلك عن طريق وحدة الانشطة ورعاية الموهوبين في الكلية وبتعاون الأقسام التقنية والزملاء المدربين ودعم من عمادة الكلية وتحفيزهم.

كما يجدر بالذكر ان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الادارة العامة لأنشطة المتدربين تقيم كل عام تدريبي مسابقة في الابتكارات والافكار التقنية لجميع المنشآت التدريبية في المملكة وذلك لصقل الموهبة وتنمية القدرات الإبداعية للمتدربين. إضافة الي اهتمام المملكة في التحول الرقمي وما تم تحقيقه. وكشف وزير الاتصالات عبد الله عامر السواحة عن تصنيع أول رقائق ذكية سعودية بأيدي كوادر وطنية ويمكن لهذه الرقائق استخدامها في تطبيقات تجارية و ومدنية وعسكرية ما يعني ان ابداعات الشباب السعوديين تم تطبيقها على دنيا الواقع ضمن اهتمام المملكة بآ ليات التحول الرقمي.

(البلاد) قامت بمحاورة عدد من المسؤولين وعملت لقاءات مع الشاب المتميز في قصص هذا النجاح علي ارض الوطن.

في البداية قال المهندس رمزي مهدي رئيس وحدة الأنشطة ورعاية الموهوبين بالكلية عن إنشاء المؤسسة لأندية الموهبة والابتكار في عدد من المنشآت التدريبية للمتدربين والمتدربات وتستقبل حسب شروط معينة للمستفيدين من شباب وشابات الوطن وتعد حاضنة مصغرة للمبتكرين والمبدعين في المجالات التقنية.

الكلية لدينا في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس توجه المتدربين في مشاريع التخرج إلى الأبداع في المشروع ويبذل الزملاء المدربين وبتحفيز من رؤساء الأقسام والوكلاء م محمد الصباغ والمهندس خالد الغامدي وعلى رأسهم عميد الكلية م فهد العامودي إلى تذليل جميع الصعاب في سبيل التميز في هذا المجال وذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية وحصل متدربي الكلية في الابتكار والإبداع على عدة جوائز محلية وعالمية في مجال الابتكار على مدى اعوام في عدة دول منها ماليزيا وسويسرا والمانيا والصين. طبعا هذا لم يأت من فراغ بل هو عمل مستمر ومتواصل بدعم من مدير عام الأنشطة م سلطان الصنيع ونائبه أ يزيد العوشن وتوجية من معالي محافظ المؤسسة د أحمد الفهيد والنائب للتدريب د راشد الزهراني. وعن بعض انجازات الكلية على مستوى المؤسسة أشار حصل المتدرب مشعل بن مهاجر العنزي في مسابقة الابتكارات التاسعة على المركز الثامن في مسار الابتكار و على المركز الرابع مسار الفكرة الابتكارية ، حصل المتدربين مشعل بن مهاجر العنزي والمتدرب عبدالعزيز بن عبدالرحمن خوجه في مسابقة المهارات السعودية على المركز الأول فرع الروبوتات، حصل المتدرب عبدالله بن محمد باخشوين في مسابقة المهارات السعودية على المركز الأول فرع الشبكات ، حصل المتدرب يحي بن محمد مهدي في مسابقة المهارات السعودية على المركز الثاني فرع الشبكات ، حقق المتدرب الوليد بن طلال الهندي المركز الأول والميدالية الذهبية لفرع الشبكات وجائزة مالية مقدارها خمسون الف ريال سعودي في مسابقة المهارات السعودية. كما حصدت كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة المركز الأول في أكاديمية مايكروسوفت في التسجيل على مستوى المملكة لتمييزها في هذا المجال, وذلك للفصل التدريبي الثالث من عام 1436- 1437هـ . حصول المتدرب عبدالله الحربي وفريقه المشارك على المركز الأول في مسابقة هاكاثون سايبر سبير في مدينة الرياض 2019 ، فوز المتدرب مشعل مهاجر العنزي والمتدرب عبدالعزيز عبدالرحمن خوجه بعدد 3 ابتكارات وفكرة ابتكارية واحدة في مسابقة الابتكارات التاسعة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، المركز الاول في مسابقة المهارات السعودية فرع الروبوت (المتدرب مشعل مهاجر العنزي والمتدرب عبدالعزيز عبدالرحمن خوجه). حصول المتدرب عبدالله باخشوين بالمركز الأول بمسابقة المهارات السعودية فرع الشبكات، حصول المتدرب يحي محمد يحي مهدي بالمركز الثاني في مسابقة المهارات السعودية فرع الشبكات ، المركز في اولمبياد الروبوت الثاني (مسار الحل الإبداعي)، المركز الثاني (مسار المسابقة الابتكارية الحرة) والمركز الثالث مسار الحل الإبداعي في اولمبياد الروبوت التقني الخامس 1440هـ ، المركز الثالث في الابتكارات بملتقى شباب مكة المكرمة الثالث ، المركز الثاني والثامن والحادي عشر في مسابقة الابتكارات التقنية العاشرة بالأحساء. كما وصل ابنائها المتدربين المشاركين في مسابقة “هواوي” لمهارات المعلومات وتقنية الاتصالات 2017 في مدينة شن زن الصينية عبدالله الحربي من قسم الحاسب ومحمد المحيميد من قسم الحاسب تخصص تقنية الشبكات والحصول في معرض ITEX13 بماليزيا الدولي للاختراعات في الفترة 26 /6 -5 / 7/ 1434هـ حصل المتدرب عبدالرحمن محمد الحربي على الميدالية الذهبية و المتدرب مشعل مهاجر العنزي على الميدالية الفضية.



خطط استراتيجية

وأكد مدير نادي الموهبة والابتكار في كلية التقنية بجدة المهندس حسن سالم العيدروس بأن مصطلح التحول الرقمي ما هو إلا نتاج لخطط استراتيجية متكاملة لجميع القطاعات والجهات والهيئات والمؤسسات الخاصة والعامة. والتي في مقدمتها الجهات التعليمية والتقنية والصناعية وجميعها يعمل تحت ما يسمى منظومة الذكاء الاصطناعي والذي اصبح اليوم هو اساس في البنية التحتية للقرن الحالي. والتي تعمل علي توفير المعلومات والبيانات ونسخيرها لتحقيق اهداف السياسات المجتمعية المختلفة. إن هذا الكم الهائل من البيانات والمعلومات يخزن ثم يترجم الي وقائع وتعاملات محددة بدقة وضبطٌ للخوارزميات يتحكم بها من قِبل شرائح الكترونية ذكية. يقود هذه المنظومات والتقنيات صفوة من شباب وشابات الوطن الذي لم يتوانوا في عطائه.

ســنـعـمل مـعـك لـنـرتـقي جـمـيـعاً نـحـو الـعالم الأول وأحد التقنيات التي تعتمد على دقة المعلومات وجودة وكفاءة البيانات هي النموذجة واستخدام البرمجيات في الصناعات والتقنيات المختلفة حيث انها تطبق في الكثير من المجالات ومنها الصناعية والطبية والمعمارية والتعليمية والتقنية وفي البحوث والدراسات ونحن في نادي ومركز الابتكارات نعمل علي نشر ثقافة النموذجة بجميع اشكالها بداية من النموذجة اليدوية او القولبه ومرورا بالطباعة الثلاثية الابعاد والقص بالليزر وانتهاء بالعمل علي اجهزة التكم الرقمي (CNC). ان تحقيق الانتشار لمثل هذه التقنيات يساعد في تطوير المنتجات وفتح افاق جديدة لمنتجات افضل واكثر جودة.

مساعدة المصابين بالشلل

ومن جانبه قال عماد بن فايز المالكي صاحب الابتكار “نظام مساعدة المصابين بالشلل الرباعي” والحاصل على المركز الاول في مشاريع التخرج بان فكرة المشروع كانت ناتجة عن تلاحق الأفكار مع مشرف المشروع د ياسر مياجي والزملاء في المشروع عن احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وهذه الشريحة المهمة في مجتمعنا السعودي وتم عرض العديد من المشاريع التي يمكن بها المساهمة في تحسين جودة الحياة لهذه الشريحة الغالية علينا جميعا.

الكراسي المتحركة كانت الفكرة التي وقع عليها الاختيار ولكن الوضع الحالي لها لا يمكن جميع الشرائح من استخدامها ونتحدث هنا عن شريحة المصابين بالشلل الرباعي وهم لا يستطيعوا سوى تحريك الراس ولذا تم اعتماد المشروع الابتكار قبعة ذكية تستشعر حركة الراس للتحكم بالكرسي يعني اذا ميل راسه للأمام يتحرك الكرسي للأمام واذا ميل راسه يمين يتحرك الكرسي لليمين وكذا لباقي الاتجاهات والمشروع ذا لمساعدة من لديهم شلل رباعي. من دواعي هذا المشروع هو تمكين هذه الشريحة من الخروج والتنقل بسهولة ويسر في الخارج وتقليل التكلفة لمثل هذه الكراسي وجعلها في متناولهم طلما ان القائم عليها من شباب الوطن وتنتج محليا. التطوير للمشروع هو انتقال الحركة من الرأس عن طريق التقاط الاشارات العصبية والتحكم في حركة الكرسي وهذا ما نأمل تحقيقه بعون الله.

ميدالية ذهبية

أما عبد العزيز عبد الرحمن محمد خوجه صاحب ابتكار حاوية النفايات الذكية والحاصل على الميدالية الذهبية في معرض جنيف للإبتكارات الدولية ٢٠١٩ والميدالية الذهبية في معرض اينا للابتكارات الدولية بالمانيا ٢٠١٩ المركز الثامن في مسابقة الابتكارات التقنية العاشرة تمثيل المؤسسة في مسابقة دبي للابتكارات حيث وصف الابتكار الاحتياج ظهر لهذا الابتكار من مشاهدتي لما يحدث اثناء موسم الحج في المشاعر المقدسة و تكدس النفايات في بعض المواقع وصعوبة وصول عربات البلدية لبعض الأماكن مع العلم وجود خطة لها ولكن الأعداد الكبيرة للحجاج واختلاف الثقافات لربما أدى الى هذا التكدس. من هنا ظهرت الحاجة وكما اخذنا في دورات رعاية الموهوبين بالكلية (طرق حل المشكلات) بحثت عن الطريقة المثلى لحل المشكلة وبمساعدة المهندس جابر يماني في مادة مشروع التخرج في مرحلة البكالوريس تم صقل الفكرة واخراجها بالشكل المناسب و الذي أدى إلى توفير الوقت والمجهود في المحافظة على المشاعر المقدسة وذلك بتطوير حاوية نفايات التقليدية بجعلها أكثر أمانًا وتقليل جهد الايدي العاملة والتكلفة وانتشار الأمراض وعمل مخزن اسفلها لكل نوعية من المخلفات باستخدام تقنيات حديثة و يمكن تطوير العمل بإضافة تواصل مع الجهات ذات العلاقة عن حالة الحاوية (ممتلئة / فارغة ) والاستفادة من المخلفات الغذائية في الأسمدة والمخلفات الأخرى في التدوير لها.

وهنا يجدر بالذكر شكر مدربي في قسم الالكترونيات وعلى رأسهم المهندس طارق الغامدي ورئيس رعاية الموهوبين في الكلية م رمزي مهدي على الدعم والمساهمة في تسهيل الصعوبات لي خلال مسيرتي في الكلية و اشكر المؤسسة على إتاحة الفرصة لي لتمثيل المملكة في المحافل الدولية ودعمهم اللامحدود من صندوق المتدربين الرئيس واخص بالذكر أ. يزيد العوشن و م/ سلطان الصنيع ومحافظ المؤسسة الدكتور حمد الفهيد.



منصة إلكترونية

وأضاف أسامة بن إبراهيم العواجي الحاصل على درع شكر وتقدير من الكلية التقنية بجدة وذلك نظير جهده المبارك في تصميم وتنفيذ منصة الخدمات الالكترونية والتي اثمرت عن حصول الكلية التقنية على المركز الأول في جائزة التميز لأفضل مبادرة نوعية للعام 1442هـ .

ان التحول الرقمي هوا الاستغناء عن الطرق التقليدية والتوجه نحو الطرق الحديثة الالكترونية، الأمر الذي يوفر الوقت والتكلفة والجهد بشكل كبير ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة، وأن التحول الرقمي حاجة ضرورية لاسيما في ظل الأزمات، وازمة كورونا دليل على ذلك، إذ أن جائحة فيروس كورونا التي انتشرت في بقاع الأرض وبثت الرعب والخوف في النفوس البشرية واغلقت المؤسسات والشركات بسببها، إلا أن التكنولوجيا كان لها رأي اخر، إذ اتجهت معظم دول العالم ولاسيما الدول المتقدمة إلى العمل والتعليم وتوفير الخدمات عن البعد، كما إن جائحة كورونا اختزلت عشر سنوات على الأقل في عمر التحول الرقمي إذ تسابقت الدول الزمن لوضع أسس هذا الانتقال وأرغمت الجميع على تكريسها على الأقل لتسيير بعض الأعمال والمعاملات اليومية داخل الإدارات والمؤسسات، لتلبية حاجيات الناس وفق شروط الحظر والتباعد لضمان استمرارية القطاعات الحياتية مع تواصل خطر الجائحة.

وبين أن الفكرة جاءت من انشاء وتخطيط واعداد منصة رقمية قبل الجائحة بأقل من 9 أشهر، من قبل المهندس أسامة بن إبراهيم العواجي مبرمج الكلية التقنية، حيث تعنى بتحويل كافة معاملات وخدمات المتدرب في الكلية التقنية بجدة الى تعاملات الكترونية بهدف تسهيل التعاملات وتنظيم العمل وسرعة الاتصال بين الادارات والاقسام المختلفة بالكلية. وقد حقق البرنامج من تدشينه بتاريخ 28 رجب لعام 1441هـ أكثر من 638821 ألف زيارة للمنصة وتنفيذ أكثر من 33495 ألف طلب إلكتروني حتى تاريخ اليوم 14/2/1443هـ حيث يقدم أكثر من 90 خدمة لأبنائنا المتدربين. وحيث تسعى الكلية الى تطوير المنصة بشكل مستمر من خلال مراجعة العمليات والاخذ بتوصيات مدراء الادارات ورؤساء المراكز والاقسام ومشرفـي النظام. وكذلك من خلال استطلاع اراء المتدربين بما يحقق التيسير والحكومة وتعظيم الفائدة منه. مشيرا الي مميزات التحول الرقمي : المرونة: حيث أن المعاملة ستنتهي في دقائق، مما سيسهل المعاملات الإلكترونية. زيادة في الإنتاجية: هذا لأن المعاملات الإلكترونية توفّر الوقت والمجهود وبالتالي ترفع من إنتاجية الموظف. الاحترافية: تخيّل أن المتدرب يقدم طلب معاملة في دقيقة عن طريق الجوال أو الكمبيوتر؟ الأمر بالطبع يعكس الكثير من الاحترافية. سهولة الاستخدام للموقع. الأمان: حيث أن المعاملات الالكترونية، تعتمد تشفير قوي لحماية بيانات المستخدمين من الضياع او اي امور سلبية. توفير المصروفات الإدارية. توفير الوقت والجهد. سهولة التنظيم. الحفاظ على البيئة. التقارير والاحصائيات الدقيقة. دعم الإدارة العليا. ضمان سرية الوثائق وما تحوي من معلومات. سرعة الوقت المطلوب لإنجاز المهام وتحسين فعالية الموظفين من خلال سرعة استرجاع الوثائق والمعلومات إلكترونياً في الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة؛ لخدمة متخذي القرار. متابعة المعاملات وتداولها إلكترونيا بين مختلف الأقسام والخدمات المساندة والمراكز وإدارات الكلية ومن ناحية أخرى بين المستخدمين.



العزل المنزلي

وبين عبدالرحمن محمد الحربي الحاصل علي الابتكار “التحكم في المنزل والسيارة عن بعد “الميدالية الذهبية بمعرض ITEX13 بماليزيا الدولي للاختراعات في الفترة 26 /6 -5 / 7/ 1434هـ.

وصف الابتكار: نسمع كثيرا عن المنزل الذكي واحيانا يكون الحلم في الصغر محفز للعمل والابتكار ولذا عند دخولي الكلية قسم الالكترونيات تفتحت مداركي حول امكانية تنفيذ هذا المشروع وبمساعدة مركز رعاية الموهوبين مع م/ عواض الشهري حينها وتلاه م/ رمزي مهدي في اعطاء المعلومات اللازمة والمساعدة في حل المشاكل التقنية. المنزل الذكي يعني التحكم بالأحمال الكهربائية في المنزل عن بعد باستخدام الوسائل الالكترونية كالحساسات والتواصل عن طريق الجوال او البلوتوث. تم تركيب قطع للاستقبال في الأحمال الكهربائية واستقبال الاوامر عن طريق البلوتوث للتحكم في تشغيل المكيف والاضاءة والأحمال الكهربائية.

وكان لدي فكرة للتطوير هذا الابتكار بزيادة المسافة التي يتم التحكم بها واستقبال الأوامر من الجوال. أيضا ابتكار: المكيف الاقتصادي حصل على الميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي المركز الخامس في مسابقة الابتكارات التقنية العاشرة. وصف الابتكار: ظهر الاحتياج الى توفير الاستهلاك من الكهرباء والتقليل من استخدام الفريون للمساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وكما تعلمون ان اجواء جدة حارة في اغلب العام لذا التكييف يعتبر من أكثر الاحمال الكهربائية استهلاكا للطاقة الكهربائية. المكيف الاقتصادي يقلل الاستهلاك إلى حوالي 30 % من الاستهلاك الحالي وذلك باستخدام شرائح الكترونية.

التطوير للابتكار هو اضافة قطع للاستفادة من الطاقة الحرارية المهدرة في تخزين الطاقة. وفزت بالخاتم التفاعلي للتحكم بجميع مفاتيح المنزل عن طريق اكواد مخصصة لذلك. مما زاد رغبتي في المزيد من الابتكار هو الجو العائلي في مركز رعاية الموهوبين بالكلية والعناية بالمتدرب حتى من ناحية الدرجات والمحافظة على اوقاتهم فشكرا لكم على جهدكم.