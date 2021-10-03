البدير يشيد بمستوى الإنجاز في المشاريع الإسكانية

الرياض- البلاد

أشاد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير بمستوى الإنجاز والتقدم في المشاريع السكنية، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود في أعمال البنية التحتية والخدمات بما يلبي تطلعات المستفيدين، مشدداً على أن الوزارة تتابع باستمرار إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية لضمان تنفيذها بجودة عالية وفي الوقت المناسب بما يتوافق مع تطلعات الأسر المستفيدة، وذلك ضمن جهود الوزارة في تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

جاء ذلك في ختام جولته التفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية ونسب الإنجاز في عدد من المخططات والمشاريع السكنية، والتي تضمنت 3 مناطق (مكة المكرمة وعسير والباحة)، وشملت محافظة رنية في منطقة مكة المكرمة، ومحافظتي بيشة وبلقرن في منطقة عسير، ومحافظتي بلجرشي والعقيق في منطقة الباحة.

وأكد البدير أن تملّك الأسر السعودية لمسكنها الأول يعد أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ، موضحاً استمرار الوزارة في ضخ المشاريع والمخططات السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الأخرى التي تشمل تقديم القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، وغيرها من الخدمات الإسكانية.

وتضمنت الزيارة الوقوف على أعمال البنية التحتية وسير الإنجاز في مشروع مخططات شمال المطار ومخطط “الزهور” في محافظة بيشة، ضمن مشاريع المخططات السكنية التي توفرها الوزارة لمستفيدي المحافظة، والاطلاع على سير الأعمال في مخطط “شرفات الوادي” السكني بعفراء بمحافظة بلقرن، وما تم إنجازه في عدد من مشاريع المخططات السكنية “روابي الحميد” و”الرحيق” و”الإزدهار” في محافظة بلجرشي، ومخطط “روابي الباحة” بالقوارير، ومخطط “الجوهرة” في العقيق.

وشملت الجولة زيارة مشروع إسكان رنية لمستفيدي الإسكان التنموي، والذي يضم 235 وحدة سكنية، وسلَّم عدداً من الأسر المستفيدة وحداتهم السكنية، ضمن الاتفاقية الثلاثية للتملك الميسر بالشراكة مع جمعية نفع الخيرية وبمشاركة جمعية الأيتام بمحافظة رنية.

وضمن الجولة، شهد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز،والبدير توقيع 3 اتفاقيات لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المنطقة ضمن برنامج الإسكان التنموي؛ بالإضافة إلى تدشين مبادرةَ “خدمة مستفيدي الإسكان من فروع البلديات” في بلدية محافظة بيشة لتصبح بذلك أول بلدية على مستوى بلديات المملكة تطبيقاً للخدمة من خلال تقديم حزمة من الحلول والخيارات السكنية لتسهيل تملك الأسر في المحافظة، وذلك بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ورئيس بلدية بيشة علي آل جلبان.