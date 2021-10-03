الإقتصاد “الأراضي البيضاء”: تسجيل أرضين بمساحة 15,3 مليون م2 في جدة

جدة : البلاد أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” تسجيله أرضين في محافظة جدة بمساحة إجمالية بلغت 15,3 مليون م2, بعد رصد عدم تسجيلها في النظام ضمن المرحلة الأولى التي تُعنى بالأراضي غير المطورة “الخام” بمساحة 10 آلاف م2 وأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه في المدن التي طُبِّق النظام فيها. وأوضح البرنامج في بيان صحفي أنه يترتب على الأراضي التي يرصدها ويسجلها البرنامج -وليس مالكها- فرض مخالفة عدم تسجيل للأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المستحقة على الأرض بأثر رجعي، وذلك في إطار استهداف البرنامج تعزيز المعروض العقاري للأراضي, والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن. وأشار البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم طُوِّرت خلال المدة الماضية في المدن المستهدفة، مؤكداً أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها، كما أن جزءاً من العوائد التي فُرِضت خلال المدة الماضية صُرِف لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة, كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج “الأراضي البيضاء”. وأكد البرنامج أن الرسوم لا تُطبَّق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً, أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها، وذلك بهدف تحفيز التطوير, وزيادة المعروض من الأراضي المطورة, وتحقيق التوازن في القطاع بما يعود بالنفع على المواطنين.