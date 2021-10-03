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إتلاف 690 كجم من الأسماك الفاسدة في جدة

صحيفة البلادaccess_time26 / صفر / 1443 هـ       3 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

تمكنت بلدية المليساء الفرعية من مصادرة وإتلاف (690) كجم من الأسماء الفاسدة بحي “القوزين” جنوب محافظة جدة.

ويأتي ذلك ضمن حملات أمانة جدة الميدانية في متابعة الأسواق وتحسين المشهد الحضاري العام في الطرق وداخل الأحياء السكنية

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية فيصل المالكي أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث جرى رصد موقع لبيع الأسماك بحي “القوزين” ضمن جولة شملت إغلاق 8 من المنشآت المخالفة والتي تم اتخاذ اللازم حيالها بتطبيق الإجراءات النظامية.

وأكد المالكي أن الحملات مستمرة ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على كافة الظواهر السلبية والمخالفات البلدية بما في ذلك أعمال إزالة التشوه البصري.

ibrahim

كتب بواسطة

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