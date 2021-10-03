بالفيديو.. أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (2-2)

تعادل مانشستر سيتي في ميدان ليفربول اليوم الأحد بهدفين لمثلهما ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد حامل اللقب بنقطة من ملعب أنفيلد بصعوبة بالغة، بعد أن أدرك التعادل في الدقائق العشر الأخيرة عبر لاعبه كيفين دي بروين.

ساديو ماني سجّل أولًا في الدقيقة 59 وتعادل فيل فودين في الدقيقة 69، ومنح محمد صلاح ليفربول التقدّم في الدقيقة 76.

لكن البلجيكي كيفين دي بروين صوّب كرة قاتلة على يمين حارس ليفربول أليسون بيكر، ليدرك التعادل لمانشستر سيتي بالدقيقة 81.

ليفربول ظل في وصافة الجدول بـ15 نقطة خلف المتصدر تشيلسي (16) ورفع مانشستر سيتي نقاطه إلى الرقم 14 في الترتيب الثالث.

أهداف وملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي