أمير الشرقية يرعى المنتدى اللوجستي 2021

الدمام- البلاد

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية فعاليات المنتدى اللوجستي 2021 الذي تنظمه الغرفة التجارية يوم الأحد السابع من نوفمبر القادم، لمناقشة جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع اللوجستي والذي يعد أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 وضمن أنشطة اللجنة اللوجستية في الغرفة .

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الحكيم بن حمد العمّار الخالدي إن المنتدى سيبحث فكرة إقامة منطقة لوجيستية مكتملة الخدمات في المنطقة الشرقية، انطلاقا من أهمية المنطقة والمزايا النسبية التي تتصف بها، كونها نقطة الانطلاق إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر البر والبحر، وكذلك منها تنطلق الصادرات والطاقة والبضائع إلى كافة دول العالم، والتي تشكل نقطة محورية في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن المنتدى الذي يشارك فيه عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين، سوف يستعرض كافة المزايا النسبية التي تتسم بها المنطقة، كونها عاصمة الصناعة الخليجية، و النفط والغاز، والتي تحتضن عدداً من المجمعات الصناعة البتروكيماوية الأساسية والثانوية، فضلا عن تواجد عدد من المدن الصناعية في الدمام والجبيل والخفجي وراس الخير، وقد تعززت مكانتها في دعم مشاريع رؤية المملكة الطامحة لأن تكون منصة لوجستية عالمية. ولفت الخالدي إلى أن المنتدى الذي تنظمه الغرفة هذا العام يأتي في ظل إهتمام لافت من الحكومة الرشيدة بهذا القطاع المتنام وسط تطلعات بأن يبحث هذا التجمع المواضيع الهامة المرتبطة بصناعة النقل اللوجيستي. من جانبه قال رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة راكان بن عبدالرحمن العطيشان أن أهمية المنتدى نابعة من عقده بعيد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل التي أكدت على أهمية موقع المملكة بين القارات الثلاث (أوروبا، وافريقيا، وأسيا)، ومنها إلى قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية. وأعرب العطيشان عن أمله في أن يكون هذا المنتدى إضافة جديدة لدعم خيارات العمل في المجال اللوجستي الذي يعد واحدا من أهم المجالات التي تتاح من خلالها مشاركة قطاع الأعمال في دعم رؤية المملكة 2030.