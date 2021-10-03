المحليات

أكثر من 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time26 / صفر / 1443 هـ       3 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (22380) مخالفة، وذلك للفترة من 19 / 2 / 1443هـ  حتى 25 / 2 / 1443هـ.

وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8238)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (3519)، ثم منطقة مكة المكرمة (2265)، ومنطقة القصيم (2004)، فمنطقة المدينة المنورة (1786)، ومنطقة الجوف (1321)، ومنطقة حائل بـ (1283)، ومنطقة الحدود الشمالية (552)، ومنطقة جازان (370)، فمنطقة الباحة بـ (344)، ومنطقة تبوك (294)، ومنطقة عسير بـ (240)، فمنطقة نجران (164).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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