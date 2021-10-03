الفن

آسر ياسين: مسلسل “الثمانية” سيضاهي الأعمال العالمية

فرناس حفظيaccess_time26 / صفر / 1443 هـ       3 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

قال الفنان آسر ياسين إن مسلسل “الثمانية” والتوليفة التي تم بناء المسلسل عليها تضاهي الأعمال العالمية، حيث جرى توفير كل شيء، وكل العناصر من كتابة وسيناريو وحوار وإخراج وطاقم العمل.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يذاع على قناة “MBC مصر”: “أوجه التحية للمستشار ترك آل شيخ، على الكتابة الرائعة للمسلسل، والكاتب دائما يتجنب كتابة بعض المشاهد التي قد تكون مكلفة على الإنتاج، إلا أن الخيال في الكتابة كان طموحاً للغاية، وهناك تجهيزات وترتيبات بحيث يظهر المسلسل بشكل يتساوى مع المسلسلات الأجنبية، وكل شيء متاح لنا، والمخرج أحمد مدحت شاطر جدا”.

وقال: “المسلسل يضم نخبة من الفنانين الكبار، والأمر أشبه بالمنتخب، منتخب مصر، وهناك مواهب شابة كثيرة في المسلسل، وسيكون هناك طفرة عندما يتم عرضه”.

كما أوضح الفنان اسر ياسين خلال حواه ببرنامج «ET بالعربي»، أن المسلسل يمتلك كل العناصر التي تجعله على مستوى عالمي، ولا يقل أهمية عن الأعمال التي تعرض على المنصات العالمية، وأنه من المسلسلات المهمة للغاية بالنسبة له.

وأكد آسر ياسين أن التجربة صعبة، لكنها مهمة للغاية ومستمتع بها، وعن حقيقة تمحور الأحداث حول 8 أفراد فقط، نفى الفنان ذلك الأمر، مؤكدا أن «الثمانية» شيء يبحث عنه أبطال العمل، وليس عدد أبطال المسلسل.

وأوضح «ياسين» أن العمل كمجمل سيعطي للمشاهد إحساس العالمية، وسيبهر المشاهدين على نطاق العالم بأجمعه، وليس الإفريقي أو العربي فقط.

وعن تفاصيل دوره في المسلسل، قال الفنان آسر ياسين، إن الشخصية التي يلعبها من الشخصيات المركبة، ولديها الكثير من الأشياء التي ستكشفها الأحداث.

ولفت الفنان إلى أن المسلسل سيكون به الكثير من الأجزاء الأخرى، وأن «الثاني» سيظهر الكثير من الملامح للشخصية التي يلعبها، متابعا: «أتمنى أن تكون الأجزاء القادمة ناجحة للغاية، وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي يتوقع له الكثير من النجاحات؛ لأنه يوجد به الكثير من الأكشن الممتع، والذي سيكون مبهر للجميع، مع عرض الحلقات الأولى.

vernas hefzy

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