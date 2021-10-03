آسر ياسين: مسلسل “الثمانية” سيضاهي الأعمال العالمية

قال الفنان آسر ياسين إن مسلسل “الثمانية” والتوليفة التي تم بناء المسلسل عليها تضاهي الأعمال العالمية، حيث جرى توفير كل شيء، وكل العناصر من كتابة وسيناريو وحوار وإخراج وطاقم العمل.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يذاع على قناة “MBC مصر”: “أوجه التحية للمستشار ترك آل شيخ، على الكتابة الرائعة للمسلسل، والكاتب دائما يتجنب كتابة بعض المشاهد التي قد تكون مكلفة على الإنتاج، إلا أن الخيال في الكتابة كان طموحاً للغاية، وهناك تجهيزات وترتيبات بحيث يظهر المسلسل بشكل يتساوى مع المسلسلات الأجنبية، وكل شيء متاح لنا، والمخرج أحمد مدحت شاطر جدا”.

وقال: “المسلسل يضم نخبة من الفنانين الكبار، والأمر أشبه بالمنتخب، منتخب مصر، وهناك مواهب شابة كثيرة في المسلسل، وسيكون هناك طفرة عندما يتم عرضه”.

كما أوضح الفنان اسر ياسين خلال حواه ببرنامج «ET بالعربي»، أن المسلسل يمتلك كل العناصر التي تجعله على مستوى عالمي، ولا يقل أهمية عن الأعمال التي تعرض على المنصات العالمية، وأنه من المسلسلات المهمة للغاية بالنسبة له.