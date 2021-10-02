الرياضة

يوفنتوس يستعيد عافيته وينتصر في ديربي تورينو

محمد ابو الوفاaccess_time25 / صفر / 1443 هـ       2 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
يوفنتوس يفوز على تورينو

أدرك يوفنتوس فوزًا متاخرًا بهدف نظيف في الديربي أمام تورينو اليوم السبت ضمن مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

 

وحقق نادي السيدة العجوز الفوز الثالث تواليًا في الكالتشيو، بعد أن تعثر في أول 4 جولات بتعادله مرتين وانهزامه في مثلهما.

 

سجل هدف اللقاء الوحيد متوسط الميدان الدولي الإيطالي مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 86 من تصويبة متقنة.

 

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 11 نقطة في الترتيب السابع على لائحة الدوري، بينما تجمد رصيد تورينو عند 8 نقاط بالمركز الـ11.

 

m.abo.elwafa

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