يوفنتوس يستعيد عافيته وينتصر في ديربي تورينو

أدرك يوفنتوس فوزًا متاخرًا بهدف نظيف في الديربي أمام تورينو اليوم السبت ضمن مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

وحقق نادي السيدة العجوز الفوز الثالث تواليًا في الكالتشيو، بعد أن تعثر في أول 4 جولات بتعادله مرتين وانهزامه في مثلهما.

سجل هدف اللقاء الوحيد متوسط الميدان الدولي الإيطالي مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 86 من تصويبة متقنة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 11 نقطة في الترتيب السابع على لائحة الدوري، بينما تجمد رصيد تورينو عند 8 نقاط بالمركز الـ11.