الرياضة مركز مكة يتوج بكأس البطولة المفتوحة للمصارعة

الدمام-حمودالزهراني

توج أ. فهد بن عبدالله الفراج رئيس الاتحاد السعودي للمصارعة أبطال فريق مركز تدريب مكة بكأس بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة الرومانية. وقد حقق مركز مكة الكأس بعد حصوله على 170 نقطة، فيما حل مركز الدمام ثانيا برصيد 159 نقطة وأتى نادي الاتفاق ثالثا برصيد 141 نقطة، وحاز على كأس أفضل لاعب في البطولة أحمد فوزي بارحمة من مركز تدريب مكة. وشهدت البطولة حضور رئيس الاتحاد القطري للمصارعة، د. يوسف الكاظم في ختام المنافسات التي أقيمت في صالة استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وسط مشاركة واسعة من مختلف المصارعين في السعودية والمقيمين ومن دول الخليج، وقدم الراعي الجديد جوائز مالية للفائزين في كافة الأوزان العشرة المتاحة في البطولة، التي توج بها كل من: تركي هزازي – مركز الرياض في وزن 55 ك. وفيصل خالد الدوسري – مركز الدمام وزن 60 ك ، ومسفر إبراهيم السبيعي – مركز الدمام في وزن 63 ك ، وسعود السبيعي – مركز الدمام في وزن 67 ك ، وأحمد بارحمة – مركز مكة في وزن 72 ك، وحسن برناوي – مركز مكة

في وزن 77 ك، و عبدالله فلاته – الوحدة في وزن 82 ك، ومصطفى اللقاني – وقت اللياقة

في وزن 87 ك ، ورضا المغربي – وقت اللياقة في وزن 97 ك ، و سند الصبياني – مركز مكة في وزن 130 ك.