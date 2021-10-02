شاهد.. أهداف مباراة تشيلسي وساوثهامبتون (3-1)

انتصر تشيلسي أمام ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل واحد السبت ضمن مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أقيمت المباراة على أرضية تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة لندن، وبصافرة تحكيمية من المخضرم مارتن أتكينسون.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة من 5 انتصارات وتعادل وهزيمة، بينما ظل القديسيين عند 4 نقاط بالترتيب الـ17.

أحرز أهداف تشيلسي كل من تشالوباه وفيرنر وتشيلويل في الدقائق 9 و84 و89 تواليًا، وسجّل براوس لساوثهامبتون بالدقيقة 61.

وألغى حكم اللقاء أتكينسون هدفًا لتيمو فيرنر بالدقيقة 41 بداعي المخالفة، ثم طرد وارد براوس من ساوثهامبتون في الدقيقة 74.

أهداف تشيلسي وساوثهامبتون (3-1)