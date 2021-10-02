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سقوط شظايا على أحد الأحياء السكنية بأحد المسارحة وتضرر عدد من المنازل

صحيفة البلادaccess_time25 / صفر / 1443 هـ       2 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جازان : البلاد

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأنه في يوم الجمعة 1443/02/24هـ الموافق 2021/10/01م تلقى الدفاع المدني عددًا من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا، ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات – ولله الحمد – كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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