الهلال والصفا أبطال الدوري السعودي للكاراتيه لأندية الممتاز

الدمام- حمودالزهراني

توج وكيل وزارة الرياضة المساعد لشؤون الرياضة الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية السعودية الأستاذ عبدالعزيز العنزي ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري أصحاب المراكز الأولى في بطولة دوري المملكة للكاراتيه لأندية الممتاز للدرجات الثلاث “الأولى والشباب والناشئين ” والتي اختتمت منافساتها على صالة وزارة الرياضة في المجمع الأولمبي بمدينة الرياض ظهر اليوم السبت في مسابقات القتال والكاتا الجماعي وسط حضور اعضاء مجلس ادارة الاتحاد السعودي للكاراتيه وتفوق نادي الهلال في بطولتي الدرجة الاولى ودرجة الشباب بينما تفوق نادي الصفا في بطولة درجة الناشئين .

وقدم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري درع الاتحاد السعودي للكاراتيه كهدية تذكارية لوكيل وزارة الرياضة المساعد لشؤون الرياضة الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية السعودية الأستاذ عبدالعزيز العنزي شكراً وتقديراً على حضوره وتتويج الأبطال.

وقد ابدى الدكتور مشرف الشهري سعادته بنجاح بطولة الدوري الممتاز وقال: ” احب ابارك للأبطال الذين حققوا لأنديتهم مراكز متقدمة واشكر أنديتهم على اهتمامهم باللعبة ونطمح أن يزيد هذا الاهتمام والدعم في المستقبل والحمد الله على هذا الختام الناجح فالتنافس كان كبيرا بين الاندية المشاركة في هذه البطولة واشكر جميع العاملين في الاتحاد ومن ساهم في انجاح هذا الحدث ” .