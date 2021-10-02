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السديس: هدفنا تعظيم خدمة قاصدي بيت الله الحرام وتنفيذ رؤية 2030

صحيفة البلادaccess_time25 / صفر / 1443 هـ       2 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود منسوبي الإدارة العامة للموارد البشرية، وذلك بعد حصول الرئاسة على جائزة المركز الثاني ضمن الجهات المشاركة في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي القطاع الحكومي.

وبين الرئيس العام أن برنامج قياس الارتباط الوظيفي الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يُعد أبرز مبادراتها لإيجاد بيئة عمل محفزة في القطاع العام ويسير على طريق تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030).

وأكد الشيخ السديس على أهمية استشعار عظم الأمانة والمسؤولية الملقاة على عواتقهم في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، مشيراً  إلى أهمية التعاون البنّاء مع جميع الإدارات، وتطوير آليات العمل ومنظومة الاعمال الإدارية، وخلق بيئة عمل مناسبة  لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.
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من جهته أوضح مساعد مدير مكتب الرئيس العام والمشرف العام على الموارد البشرية بالرئاسة العام عمر بن عبدالعزيز الحميدي أن حصول الرئاسة على جائزة المركز الثاني جاء نتاج عمل مشترك بين العديد من الإدارات والوكالات وإشراف مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي موضحا إن الإدارة العامة للموارد البشرية حريصة على استثمار الكفاءات البشرية العاملة بالحرمين الشريفين وتسخير دورها في تحقيق الآمال والتطلعات في خطة الرئاسة التطويرية (2024)، بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح النظامية وبنهج يكفل تحقيق الاستفادة المثلى من الموظفين في تجويد منظومة خدمات الحرمين الشريفين فيما أكد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية زيد بن حميد إن الرئاسة ستسعى لتحقيق مزيد من مستويات القياس بما يتوائم مع مبادرات برنامج التحول الوطني والأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة (2030) وخطة الرئاسة الاستراتيجية 2024. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أوضحت أن تحقق جميع الجهات المشاركة في هذا المشروع وعددها (111) جهة حكومية، نتائج متقدمة في المراحل القادمة ما سيسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وتحسين إنتاجية موظفي القطاع الحكومي.

وكرَّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي (14) جهة حكومية من الجهات المشاركة ضمن مشروع القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي، وهو أحد مشاريع مبادرة بيئة عمل محفزة الذي يهدف إلى قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظف.

وترتبط علاقة مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي بأهداف برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تحسين إنتاجية الموظف الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الجهات الحكومية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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