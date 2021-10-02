السديس: هدفنا تعظيم خدمة قاصدي بيت الله الحرام وتنفيذ رؤية 2030

البلاد : متابعات

أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود منسوبي الإدارة العامة للموارد البشرية، وذلك بعد حصول الرئاسة على جائزة المركز الثاني ضمن الجهات المشاركة في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي القطاع الحكومي.

وبين الرئيس العام أن برنامج قياس الارتباط الوظيفي الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يُعد أبرز مبادراتها لإيجاد بيئة عمل محفزة في القطاع العام ويسير على طريق تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030).

وأكد الشيخ السديس على أهمية استشعار عظم الأمانة والمسؤولية الملقاة على عواتقهم في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، مشيراً إلى أهمية التعاون البنّاء مع جميع الإدارات، وتطوير آليات العمل ومنظومة الاعمال الإدارية، وخلق بيئة عمل مناسبة لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.