متابعات

البرلمان العربي يُحَذّر من خطورة عدم إتمام الانتخابات الليبية في موعدها

صحيفة البلادaccess_time25 / صفر / 1443 هـ       2 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

حَذّر البرلمان العربي من خطورة عدم إتمام الانتخابات الليبية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، حيث يعرّض ذلك الأمر استقرار المنطقة للخطر، وقد يفتح المجال لمرحلة جديدة من العنف والصراع، مشددًا على أهمية إجراء هذه الانتخابات كونها تسهم في تحقيق الوحدة الوطنية الليبية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية.

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم دعمه لجميع الجهود المبذولة لإتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، مُطالبًا المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم لهذه الجهود وصولاً إلى هذا الاستحقاق المهم الذي يطمح له أبناء الشعب الليبي.

ودعا البرلمان العربي القوى الليبية وجميع المؤسسات الليبية إلى إعلاء قيمة الوطن، وطيّ صفحة الماضي والخلافات، وحماية مصالح الشعب الليبي، موضحًا أن هذه الانتخابات التي أُقرّت سلفًا في حوار تونس نوفمبر عام 2020م، أمرٌ ضروري لإعادة توحيد ليبيا مرة أخرى.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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