أمراء ومسؤولون يواسون آل السعدي في وفاة أحمد

جدة – خالد بن مرضاح

تلقى آل السعدي وأرحامهم وأقاربهم التعازي في وفاة أحمد بن حسين بن علي السعدي -رحمه الله- الذي وافته المنية يوم الجمعة ، وقد تمت الصلاة عليه بالحرم المكي الشريف بعد صلاة الجمعة ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

والفقيد والد كل من: ناصر وعبدالرحيم ومحمد وعبدالحكيم أحمد السعدي واخواتهم.

وقد توافد عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال والأعيان والأقارب والأصدقاء، لتقديم واجب العزاء سائلين الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم دويه الصبر والسلوان.

وتتلقى أسرة الفقيدة العزاء بمنزل ابنه عبدالحكيم الكائن بجدة حي الخالدية خلف قاعة ليلتي، واليوم السبت ثاني إيام العزاء