أمانة جدة تنفذ 400 زيارة لمساكن العمالة

جدة : البلاد

أوضحت أمانة محافظة جدة أن الفرق الميدانية تنفذ جولات تفتيشية بالتعاون مع عدة جهات حكومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط، إضافة إلى الفحص وأعمال تعقيم المنشآت وتطبيق الجهات الحكومية المشاركة بدورها في هذا الجانب.

وأشار مستشار معالي أمين جدة المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني إلى أنه جرى رصد أكثر من 400 من المواقع بأحياء جدة وتحرير المخالفات والغرامات المالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية، مؤكدا أن العمل مستمر حيال رصد وتطبيق النظام بحزم لجميع المساكن الجماعية للأفراد.