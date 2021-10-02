المحليات

أمانة جدة تنفذ 400 زيارة لمساكن العمالة

صحيفة البلادaccess_time25 / صفر / 1443 هـ       2 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أوضحت أمانة محافظة جدة أن الفرق الميدانية تنفذ جولات تفتيشية بالتعاون مع عدة جهات حكومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط، إضافة إلى الفحص وأعمال تعقيم المنشآت وتطبيق الجهات الحكومية المشاركة بدورها في هذا الجانب.

وأشار مستشار معالي أمين جدة المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني إلى أنه جرى رصد أكثر من 400 من المواقع بأحياء جدة وتحرير المخالفات والغرامات المالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية، مؤكدا أن العمل مستمر حيال رصد وتطبيق النظام بحزم لجميع المساكن الجماعية للأفراد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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