لا سبيل للوصول إلى منصة « سبل» .. ومندوبوه يغردون خارج السرب.. صناديق البريد متهالكة

جدة – عبدالهادي المالكي

تحوّلت صناديق البريد التي تم تركيبها في جدران المنازل والمحلات التجارية قبل عدة سنوات إلى خردة جوفاء واعشاش للعصافير، وقد كلفت تلك الصناديق خزينة الدولة أموالاً باهظة في ظل التطور التقني والبريد الإلكتروني وغيره من وسائل التواصل والاتصال ، حيث اتسعت الخدمات في وقتنا الراهن، واصبح المواطن والمقيم بمقدورهما طلب بضاعة أو سلعة من خارج المملكة وتأتي ” الارسالية ” في وقت قياسي مقارنة ببعد الدولة التي يتم استيراد البضاعة منها الا أن البريد لازالت مشاكله قائمة حتى في إيصال الرسائل الى أصحابها، وتكشف الشكاوى العديدة من تأخير الرسائل.

وتساءل مواطنون : وما هو مستقبل البريد السعودي، في ظل تنامي التجارة الإلكترونية التي غالبا ما تقوم على شركات بريدية خدماتها أفضل، لافتين في الوقت نفسه إلى أنه عند دخول أي شخص على حساب البريد “سبل ” في منصة تويتر سوف يجد العجائب من شكاوي المستفيدين ما بين فقدان لرسالة أو تغيير وجهتها الى مدينة أخرى أو حضور المندوب في وقت خارج الدوام .



ويطالب المستفيدون من الخدمات البريدية ان يقترح صاحب الرسالة الساعة التي يرغب في ايصالها اليه اسوة بشركات الطيران التي تحدد وقتا للرحلة وفي حال تأخر الراكب يفقد الرحلة ويتحمل مسؤولية تأخيره .

كما طالبوا بالتعويض عن تأخر ارسالياتهم وخاصة تلك الحكومية والتي قد يترتب عليها التزامات مالية اسوة بالبريد في كل دول العالم.

وتقدم لـ»البلاد» مواطنون يشتكون من عدم وصول مستندات رسمية أو تأخرها مما سبب لهم تعطيل معاملاتهم في جهات حكومية او غير حكومية او ضياع فرص او مصالح كان يمكن تحقيقها لو وصلتهم في مواعيدها الطبيعية.

لا “سبل” ولا خدمة عملاء

نايف المالكي قال : بدأت مشكلتي مع البريد بتاريخ 16 يونيو حيث قمت بطلب وثائق حكومية من الجوازات وقمت بدفع مبلغ 17 ريالا وفي اليوم الثاني وصلتني رسالة من البريد تشعرني بوصول الوثائق لديهم وفي اليوم الثالث جاءت رسالة أخرى من نفس البريد تشعرني بأنه سوف يتم إيصال الارسالية عن طريق موظف البريد الموجود اسمه بالرسالة واستمر هذا الحال لمدة أسبوع ويوميا يقومون بإرسال رسالة: سوف يتواصل معك مندوب البريد .. وللأسف لم يتواصل أحد معي ولم تصلني الوثائق بالرغم من أهميتها وعندما عجزت وتقطعت بي السبل للوصول الى (سبل ) قمت برفع شكوى الى خدمة العملاء وذلك بناء على الرسالة الموجودة لدي والتي تنص «في حالة الاستفسار التواصل عن طريق خدمة العملاء « ولكن من المؤسف أن خدمة العملاء تواصلت معهم في منصة (تويتر) ولم يتم الرد علي الا بعد ثماني ساعات بعد ما قمت بعمل «منشن « للمهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات . بعدها قالوا: لي تواصل معنا على الخاص وسوف نقوم بحل مشكلتك فأرسلت لهم على الخاص حسب طلبهم ولكن للأسف لم يتم الرد الا بعد 24 ساعة وقالوا نأمل تزويدنا برقم الارسالية وهل تم ارسال الوثائق. هل يعقل ان شخصا تصله ارسالية البريد ويقدم شكوى بعدم وصولها وللأسف الشديد لم يتم عمل شيء.

بعد ذلك قمت بالاتصال على الرقم الخاص بالبريد وردت احدى الموظفات وقالت بأن المندوب افاد بأنه تواصل معك ولم يجد أي تجاوب وهذا غير صحيح ولم يتم التواصل معي من قبل أي شخص من البريد .

وثائق رسمية

يضيف المالكي بعد فترة تواصل معي شخص وقال لي: انا موجود في الموقع فأخبرته بانني خارج مدينة جدة حيث كنت في مهمة عمل بأبها وقد ذكرت ذلك عند اتصالي بهم بأنني خارج المدينة وسوف أكون متواجدا الساعة العاشرة مساء فقال لي ان دوامه في النهار فقط وقام بتسليمها لحارس العمارة .. فهل يعقل ان يتم تسليم وثائق رسمية لحارس؟

شكوت بلا جدوى

اما مشعل المالكي فيروي معاناته: قمت بتقديم طلب لسجل اسرة وشهادة ميلاد عند طريق الأحوال بتاريخ 25 يوليو ودفعت المبلغ لـ (سبل) لكل وثيقة على حدة بالرغم من انها في وقت واحد وموقع واحد وظرف واحد وتأتي في شحنة واحدة . وتم إعادة السجل حيث ذكروا ان هناك إشكالية فيه ويجب ان اخذه شخصيا من الأحوال ومع ذلك لم يتم إعادة المبلغ الذي دفعته في السجل حيث ان الموضوع يحتاج الى أمور كثيرة من اجل استعادة المبلغ.

اما بالنسبة لشهادة الميلاد ففي كل مرة تأتيني رسالة من البريد تفيد بأن الشحنة لدى موزعنا وسوف يقوم بالتواصل معك وبعد الرسالة بساعتين تأتيني رسالة من الموزع بأنه تم الاتصال ولم يتم الرد من قبلكم علما بانه لم يأتيني أي اتصال منه .

وقمت بتقديم شكوى ضده على (سبل) .. وقمت بالاتصال على الرقم 19992 وبينوا لي انه سوف يتم حل المشكلة وفي اليوم الثاني يأتيني رسالة ان الشحنة مع نفس الشخص وبعدها بساعتين جاءتني رسالة بأنه لم يتم الرد من قبلك ولا زلت مع نفس المشكلة حتى هذه اللحظة.

التنسيق المسبق غائب

المواطن أبو محمد قال: ارسل لي صديق من مدينة جازان ارسالية هى عبارة عن كتاب .. وبحكم عملي في دائرة حكومية طلبت ان يتم ارسالها من قبل المرسل على عنوان عملي وكما تعرفون بأن الدوام الحكومي يبدا من الساعة 7 والنصف حتى الثانية والنصف ولكن للأسف يبدو أن هذا الامر غائب عن مندوبي الخدمات البريدية حيث انني فوجئت عند الساعة الخامسة والنصف بعد العصر باتصال مندوب البريد وقال بأنه متواجد امام مقر عملي فقلت له انني بمنزلي الآن وانا ساكن في شمال جدة وأعمل في جنوبها. ولم يذكر ماذا حدث بعد ذلك لكنه ظل متشبثا بسؤاله: لماذا لا يتم التنسيق مسبقا من قبل البريد لمعرفة الاوقات المناسبة لإيصال الرسائل لأصحابها وحسب العنوان المسجل عليها.

4 مسؤولين والحقيقة غائبة

«البلاد « بدورها ومن منطلق مسؤوليتها بالتواصل مع كافة أطراف القضية واتاحة الوصول للحقيقة الكاملة قامت بالتواصل مع إبراهيم المرحبي نائب مدير البريد السعودي بجدة والذي بدوره قام بإحالتنا الى مدير الاتصال المؤسسي بالبريد السعودي بجدة عثمان الصولي والذي طلب ارسال محاور القضية إليه وبعد انتظار شهر كامل قام بإحالتنا الى هاني الشحيتان ومنه الى صالح العنزي مدير ادارة الاعلام والاتصال بالبريد حيث طلب الأخير ارسال المحاور على البريد الالكتروني 23/8/2021م وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير للنشر لم يصلنا الرد.