كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة إطلاق صاروخ مضاد للطائرات

البلاد : وكالات

قالت وسائل إعلام في كوريا الشمالية اليوم الجمعة إن بيونج يانج أجرت تجربة إطلاق طراز جديد مطور حديثا من الصواريخ المضادة للطائرات، وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونج يانج قالت “إن أكاديمية علوم الدفاع التابعة لها أجرت في 30 سبتمبر تجربة إطلاق صاروخ مضاد للطائرات طورته حديثًا”.

وأضافت الوكالة أن الإطلاق يهدف إلى “تأكيد التطبيق العملي للقاذفة والرادار وعربة القيادة القتالية الشاملة فضلا عن الاداء القتالي الشامل للصاروخ”.

وقالت بيونج يانج إن الاختبار أظهر “أداء قتاليا رائعا للصاروخ الجديد المضاد للطائرات”، مضيفة أن السلاح أظهر”رد فعل سريع ودقة في التوجيه من نظام التحكم في الصواريخ بالإضافة إلى زيادة كبيرة في مدى إسقاط الأهداف الجوية”.