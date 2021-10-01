الثقافية

قريباً.. أسبوع ثقافي سعودي عراقي في بغداد

صحيفة البلادaccess_time24 / صفر / 1443 هـ       1 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : مرعي عسيري

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور حسن ناظم عن إقامة أسبوع ثقافي سعودي عراقي في بغداد قريباً.

وقال الوزير ناظم أن ذلك تم بالإتفاق مع سمو وزير الثقافة الأمير عبدالله بن فرحان آل سعود خلال استقبال سموه له وللوفد العراقي المدعو والمشارك في معرض الكتاب الدولي السابع المقام بالرياض.

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وعبر الوزير العراقي خلال محاضرة بمسرح معرض الكتاب بعنوان (الثقافه وبناء الدوله)، عن تقديره لدعوتهم من قبل وزارة الثقافه ، مؤكداً أن الثقافة عابره للحدود وصانعه للفكر وتحدث عن بناء الدستور العراقي من عام 2003 حتى الآن .

 

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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