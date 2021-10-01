الرياضة “عقرب” الاتحاد يسعى لاعتلاء صدارة الهدافين

جدة – محمد بن نافع يسعى المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الاتحادي رومارينهو لهز الشباك الأهلاوية في لقاء الديربي المنتظر مساء اليوم الجمعة، والعودة بقوة للمنافسة على صدارة هدافي دوري المحترفين، ومزاحمة مهاجم فريق التعاون تاوامبا، الذي بات يتربع على صدارة ترتيب الهدافين برصيد (6) أهداف، في حين سجل رومارينهو (4) أهداف. وقد تكون شباك الأهلي هدفاً لـ ” العقرب ” البرازيلي للعودة لصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خصوصاً وأنه يعيش فترة فنية مميزة جداً ساهم خلالها في حصد فريق الاتحاد لـ (13) نقطة واعتلاء قمة الدوري بعد نهاية جولته السادسة.