الرياضة رسميا.. بيدرو إيمانويل مدربا للنصر

جدة- البلاد

أعلن نادي النصر رسميا عن تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل؛ لقيادة الفريق النصراوي فنيًا، خلفًا للبرازيلي مانو مينيزيس، وصرح النصر عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل تويتر؛ حيث نشر تغريدة أعلن خلالها عن التعاقد مع بيدرو إيمانويل كمدير فني للفريق. جدير بالذكر أن إدارة النصر فاوضت أكثر من مدير فني طوال الفترة السابقة؛ إذ ارتبط اسم النادي بمدربين مثل إرنستو فالفيردي، ومارسيلو غالاردو، وكوزمين أولاريو، وكيكي سيتين، ورودي جارسيا، وفايلر.

وسبق أن كان إيمانويل مدربًا لفريق التعاون، وحصد معه لقب كأس الملك، ثم تولي قيادة فريق نادي العين الإماراتي، قبل أن يعلن عن انتهاء مشواره مع الزعيم الإماراتي، وذلك خلال شهر مايو الماضي. ليصبح بلا فريق حتى تولى مهمة تدريب النصر.