الرياضة جماهير الاتحاد تنتظر توهج “الجوهرة”

جدة – محمد بن نافع

تنتظر جماهير نادي الاتحاد توهج نجم فريقها البرازيلي إيغور كورنادو في قمة الجولة ” السابعة ” لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان عندما يواجه فريقها نظيره الأهلي في ديربي الغربية اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بعد تجديده بالكامل. وتعول جماهير العميد على ” الجوهرة ” كما تحب أن تطلق على نجم فريقها كثيراً في هذه المباراة؛ نظير القيمة الفنية الكبيرة التي يملكها اللاعب. بالإضافة إلى أنه لم يقدم المستوى المأمول منه في لقاء الفريق الاتحادي أمام التعاون في الجولة الماضية؛ بعد تعرضه لخشونة مبالغ فيها، أخرجت اللاعب عن أجواء المباراة. تجدر الإشارة إلى أن إيغور كورنادو لعب مع الفريق الاتحادي حتى الآن (4) مباريات، نجح خلالها في تسجيل (3) أهداف وصناعة (4) بالإضافة لدوره الكبير في صناعة اللعب وسط الميدان والتحكم في مجريات ورتم أداء الفريق خلال المباراة.