الرياضة الفيصلي يتعادل مع الباطن بهدف كعبي القاتل

جدة – هلال سلمان

تعادل فريقا الفيصلي والباطن بنتيجة (2-2) في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الباطن في الشوط الأول بهدف من ركلة حرة نفذها الهولندي من أصول مغربية يوسف الجبلي، وتابعها يوسف المزيريب على دفعتين في شباك حارس الفيصلي أحمد الكسار عند الدقيقة السابعة. وفي الشوط الثاني، سجل الفيصلي هدف التعادل بواسطة نجمه الرأس أخضري تافاريس الذي سدد كرة قوية اصطدمت بالبرازيلي ريناتو تشافيز وسكنت الشباك (د 52)، لكن الباطن استعاد تقدمه بهدف سجله مسعود الربيعي (د 66)، ونجح الفيصلي في التعادل للمرة الثانية بهدف قاتل سجله خالد كعبي (90+4) ليصبح رصيد فريقه 9 نقاط، فيما بات لدى الباطن 6 نقاط.