الاحتفالات الوطنية تنمي الوعي المجتمعي

جدة – رانيا الوجيه

تلعب الاحتفالات الوطنية دوراً كبيرا في تعزيز الانتماء والولاء وتنمية الحس الوطني، والوعي المجتمعي بأهمية الوحدة والتلاحم، والتعاون من أجل وطن مزدهر، بعيداً عن بعض التجاوزات التي حدثت من البعض وقوبلت بالحسم والحزم لعدم تكرارها مستقبلا، في تأكيد على أنها لن تؤثر على البرامج والمبادرات الاحتفالية مستقبلا.



وترى مديرة الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، وبرنامج المشاركة المجتمعية بصحة منطقة مكة المكرمة محاسن شعيب، أن مظاهر الالتزام، وعدم التجاوز في احتفالات اليوم الوطني ترتبط بتنمية الحس الوطني وبمستوى الإدراك والوعي الاجتماعي، معتبرة أن التجاوزات القليلة التي حدثت في مظاهر الاحتفالات لليوم الوطني 91، لا تعني ضعف الوعي العام، لأن التجاوزات كانت من نفر قليل، بينما الجميع ملتزم بالنظام ومحترام للقوانين. وأضافت: “المتحرشون الذين تم القبض عليهم سلوكهم فوضوي وغير مقبول على الإطلاق وسيلقون جزاءهم، وربما قاموا بذلك من أجل لفت الانتباه ولايدركون العقوبة التي تترتب على ذلك، نرفضه قطعياً ونعلم أنهم سيردعون ليكونوا عظة لغيرهم”.



واعتبر الأخصائي الاجتماعي والنفسي شجاع القحطاني، أن ما حدث من بعض المتفلتين أثناء احتفالات اليوم الوطني خروج صريح عن القانون، ولابد من فرض عقوبات وغرامات لكل من يتم رصده يخترق حدود النظام والقوانين التي يجب الإلتزام بها في أهم مناسبات الوطن، كما أن التجاوزات القليلة التي حدثت في مظاهر الاحتفالات لا تعتبر سوى تصرفات أو حوادث فردية. وتابع: “الانتماء إلى الوطن عاطفة وجدانية، ومشاعر طبيعية وأحاسيس غرائزية، وجاء الإسلام بوسطيته لتهذيبها وتقويمها وتوجيهها الوجهة الصحيحة للحد من تجاوزاتها وانفلاتها، كما أن الحس الوطني يقوم في أساسه على الحب والتفاعل والتعاون مع الآخرين أخذا وعطاء وتضحية وعملا”.

ولفت إلى أن هناك عدة طرق وسبل لتعزيز الولاء والانتماء وتنمية الحس الوطني وتحمل المسؤولية تجاه الوطن، أولها: لا بد من التعامل بحزم في معالجة السلوكيات الخاطئة التي تصدر من بعض الأفراد وعدم التساهل معها مطلقا، وثانيها: الاستعانة بنماذج من الشباب والفتيات سفراء المملكة في الخارج من طلاب الجامعات لإطلاق مبادرات وملتقيات لتعزيز الولاء والانتماء الوطني، وثالثها: أن الأسرة السعودية لها دورا حيويا في التربية الوطنية لأبنائها، من خلال إكسابهم ثقافة الحوار وإبداء الرأي والثقة بالنفس وتحمل المسؤولية والاعتزاز بوطنهم وعروبتهم والمحافظة عليها.