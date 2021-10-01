الاتحاد يعمق جراح الأهلي ويعزز صدارته للدوري

جدة – هلال سلمان
تصوير- فيصل صالح
عزز فريق الاتحاد صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على جاره الأهلي في ديربي جدة بنتيجة (2-0) ضمن الجولة السابعة.
دخل قطبا جدة في اللقاء بحماس كبير، وكانت أول الفرص الخطيرة من عبدالرحمن العبود الذي سدد كرة قوية صدها حارس الأهلي محمد العويس في الدقيقة ال 19، ثم ركلة حرة سددها البرازيلي كورونادو في أحضان العويس (د 24)، ورد الأهلي بتسديدة محمد المجحد التي علت العارضة (د 34)، ثم أصاب علي الأسمري عارضة غروهي في أخطر فرص الشوط الأول (د 43)، قبل أن يبعد العويس تسديدة قوية من كورونادو.
وتأخرت انطلاقة الشوط الثاني لأكثر من 20 دقيقة بسبب عطل في تقنية الفيديو المساعد (VAR)، ومع عودة اللعب سجل الاتحاد هدف التقدم بواسطة حمدان الشمراني من ركلة حرة نفذها كورونادو (د 50)، ثم أنقذ العويس ببراعة هدفا محققا من تسديدة حجازي (د 57)، وطالب الأهلاويون بركلة جزاء إثر لمسة يد على سعود عبد الحميد لكن الحكم لم يحتسب شيئا.
حاول السومة أن يسجل التعادل من ركلة حرة مباشرة لكن غروهي تصدى لكرته (د 66)، ثم عاد السومة برأسية صدها حارس الاتحاد المتألق (د 69)، لكن حجازي سجل الهدف الاتحادي الثاني برأسية قوية بعد ركنية كورونادو (د 80)، ومنع العويس هدفا ثالثا من تسديدة البديل عبدالعزيز الجبرين،ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 16 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط.