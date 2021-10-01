الرياضة الأوروغوياني راميريز يقترب من الأهلي

جدة- البلاد

أوردت صحيفة” توتو ميركاتو ويب” الإيطالية، أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي تجري مفاوضات جادة للتعاقد مع اللاعب الأوروغوياني غاستون راميريز. وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن راميريز لا يرتبط حاليا مع أي فريق بعد نهاية عقده مع فريق سامبدوريا الإيطالي.

وأشارت ” توتو ميركاتو ويب” إلى أن اللاعب تلقى عرضًا من الأهلي، ورحب بفكرة الانتقال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة. وقد خاض راميريز الموسم الماضي مع سامبدوريا 25 مباراة، صنع خلالها 4 أهداف و11 فرصة، ولعب في الدوري الإيطالي 127 مباراة، وأحرز 26 هدفًا وصنع 27 هدفًا. ​