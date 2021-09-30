55 إصابة جديدة بكورونا.. الصحة تطلق مسارا للتمريض عبر مبادرة “نقدرك”

الرياض- البلاد

أطلقت الصحة مساراً خاصاً للتمريض عبر مبادرة “نقدّرك” تهدف من خلاله إلى تكريم المتميزين في” تجربة المريض” من الكادر التمريضي العاملين في جميع المنشآت الصحية بمختلف مناطق المملكة ، وذلك وفقاً لآراء المراجعين والمستفيدين من الخدمات بناءً على استبيانات قياس تجربة المريض للربع الثاني من العام 2021م .

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود الصحة ومبادراتها النوعية لتطوير الكوادر التمريضية، وتقديراً لهم على خدماتهم الجليلة لرعاية المرضى وكسب رضاهم، حيث تُعتبر الرعاية التمريضية إحدى المحطات الهامة في رحلة المريض وعنصراً جوهرياً لتمكين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى. من جهة أخرى أعلنت الوزارة، أمس، عن تسجيل (55) حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19) وتعافي (46) حالة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة (547090) حالة، وحالات التعافي (536125) حالة، فيما تم تسجيل (4) حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى (8713) حالة. وشددت الوزارة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من اللقاح والاستعجال بها لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.