سفير خادم الحرمين بالسودان يشارك في فعالية إقتصادية مهمة

الخرطوم : البلاد

شارك سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر اليوم الخميس في الندوة التي دعا لها وزير الماليه السوداني بمشاركة معالي رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك ومدير البنك الدولي بقاعة الصداقة بالخرطوم، والتي قدم خلالها ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدول ومن الخرطوم مباشرة لكل العالم الخطاب السنوي الذي يقدمه عادة قبيل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحت عنوان (التنمية في أوقات الاضطراب). تحدث فيه عن التحديات والفرص الرئيسة لبناء اقتصاد قوي وقادر على الصمود. حيث تمت الاشارة الي أهمية الاستقرار الاقتصادي لبناء اقتصاد واعد.