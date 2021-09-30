الرياضة انطلاق منافسات الجولة الأخيرة من دوري الكاراتيه

الدمام-حمودالزهراني تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الختامية للدوري السعودي للكاراتيه للدرجات الثلاث ” الناشئين – شباب- أولى ” في منافسات الكاتا الجماعي والقتال الجماعي، وذلك عند الرابعة عصراً بمدينة الرياض على الصالات الخضراء بجوار المجمع الأولمبي. ويتحدد في ختام هذه الجولة الثالثة والأخيرة أبطال الدوري السعودي للكاراتيه في جميع الفئات والمنافسات؛ حيث يقام الحفل الختامي يوم السبت المقبل عند الساعة الواحدة ظهرا. وسيتم فيه تتويج أصحاب المراكز الأولى لجميع الدرجات. وينتظر أن يشارك في منافسات هذه الجولة أكثر من 500 لاعب في جميع الدرجات والفئات يمثلون 33 ناديا تشارك هذا العام في دوري الكاراتيه السعودي؛ حيث يتنافس على تحقيق الدوري في فئة الناشئين 16 ناديا في منافسات الكاتا، بينما يتنافس 12 ناديا في منافسات القتال. وفي درجة الشباب يتنافس 14 ناديا في منافسات الكاتا، فيما يتنافس 12 ناديا في منافسات القتال، وفي الدرجة الأولى والأولمبي يتنافس 15 ناديا في منافسات الكاتا، بينما يتنافس 14 ناديا في منافسات القتال.

ويحق لكل ناد تسجيل 3 لاعبين في منافسات الكاتا لكل درجة، فيما يحق لكل ناد تسجيل 9 لاعبين كحد أقصى و5 لاعبين كحد أقل في منافسات القتال لكل درجة.