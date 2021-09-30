المذيعة رزان طارق لـ”البلاد”: افتخر واعتز بتقديم حفل اليوم الوطني

جدة – حاتم العطرجي

أكدت المذيعة رزان طارق، أن الوقوف على المسرح كان أحد أحلامها وتحقق بفضل الله، وأضاف لها الكثير من الخبرة والثقة بقدراتها وإمكاناتها.

وقالت ل “البلاد” إن تقديمها حفل اليوم الوطني فخر لها حيث أنها قدمت حفل تاريخي مميز ومهم لكل سعودي وسعودي، وكانت تشعر بمسؤولية كبيرة كون المناسبة عظيمة. وأضافت: “تقديم فنان كبير مثل عبادي الجوهر على خشبة المسرح أمام جمهوره المميز، ليس بالشئ والسهل، كما أنني سعيدة بتقديم الفنانة أصيل هميم إلى جانب الجوهر، والحمد لله كانت احتفالية جميلة، لقد كنت محظوظة جداً بتقديم حفل اليوم الوطني”.

وتتمنى رزان تقديم حفل للفنان عبدالمجيد عبدالله والفنان عمرو دياب، وتطمح بأن تكون نجمة السعودية الأولى التي تمثلها بفنها وأخلاقها و ثقافتها.