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المجلس الأعلى للقضاء يوجه 57 قاضياً للعمل في المحاكم

صحيفة البلادaccess_time23 / صفر / 1443 هـ      30 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السادس في دورته الرابعة عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التقارير المرفوعة عن سير العمل في عدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

فيما استعرض المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، حيث وجه (57) قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، وترقية عدد من القضاة على مختلف الدرجات, واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة.

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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