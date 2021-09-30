المالية تتوقع إيرادات للميزانية بـ 903 مليارات ريال في 2022

جدة : البلاد

أصدرت وزارة المالية، اليوم (الخميس)، البيان التمهيدي للميزانية للعام 2022.

وقدرت الوزارة إيرادات الميزانية لعام 2022 عند 903 مليار ريال، بانخفاض نسبته 2.9% عن المتوقع تحقيقه في عام 2021.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى توجه الحكومة في تقدير إيرادات الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ على جانب الإيرادات النفطية وغير النفطية؛ تحسبًا لأي تطورات قد تطرأ نتيجة الجائحة.

وأشارت إلى أن النفقات العامة للدولة قُدرت بحوالي 955 مليار ريال، بما يمثل نحو 30.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل سقف النفقات إلى حوالي 951 مليار ريال في عام 2024م.

وكشفت بيانات الوزارة عن توقها أن تسجل الميزانية الجديدة عجزاً قدره 52 مليار ريال.

وتوقع البيان أن تتم عمليات تمويل بقيمة 127 مليار ريال خلال العام 2022م، ليصل إجمالي الدين العام إلى 989 مليار ريال، اي ما نسبته 31.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع حوالي 30.2% في العام 2021م.