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القبض على 3 يمنيين سلبوا أحد المارة مقتنياته بالرياض
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القبض على 3 يمنيين سلبوا أحد المارة مقتنياته بالرياض

صحيفة البلادaccess_time23 / صفر / 1443 هـ      30 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة سلب تمثلت في تعدي (3) أشخاص يستقلون دراجة نارية على أحد المارة بأحد أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم مخالفون لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر،وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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